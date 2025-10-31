Jesse Eisenberg donerà un rene a uno sconosciuto

Jesse Eisenberg, attore e regista con due candidature all'Oscar all'attivo, presto al cinema in Now You See Me 3 - L'illusione perfetta, è anche una persona altruista e ha rivelato che prossimamente donerà un rene. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Jesse Eisenberg donerà un rene a uno sconosciuto

Scopri altri approfondimenti

L’improbabile duo formato da Jesse Eisenberg e Woody Harrelson è al centro di due franchise cinematografici: Zombieland e Now You See Me. In entrambi i casi, gli attori sono insieme come parte di un cast stellare in più film. Casualmente, il regista di Zombi - facebook.com Vai su Facebook

Jesse Eisenberg ha regalato i biglietti per l’anteprima di Now You See Me: Now You Don’t a tutti gli spettatori che hanno assistito al suo breve spettacolo di magia in una piazza di New York. - X Vai su X

Jesse Eisenberg dona un rene a uno sconosciuto: «È praticamente senza rischi e così necessario» - L’intervento per la donazione del rene è previsto per metà dicembre: Eisenberg aiuterà un paziente in lista d’attesa senza conoscerne l’identità ... Segnala vanityfair.it

Jesse Eisenberg donerà un rene ad uno sconosciuto: “Un gesto privo di rischi e necessario” - L'attore 42enne Jesse Eisenberg donerà un rene ad una persona sconosciuta, perché ritiene si un gesto " fondamentalmente privo di rischi e così necessario ". Secondo fanpage.it

Jesse Eisenberg donerà il suo rene a uno sconosciuto - Jesse Eisenberg donerà un rene a uno sconosciuto, e definisce la decisione "da non pensarci neppure" [no- Secondo lascimmiapensa.com