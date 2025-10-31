Jesse Eisenberg donerà un rene a uno sconosciuto

31 ott 2025

Jesse Eisenberg, attore e regista con due candidature all'Oscar all'attivo, presto al cinema in Now You See Me 3 - L'illusione perfetta, è anche una persona altruista e ha rivelato che prossimamente donerà un rene. 🔗 Leggi su Comingsoon.it



