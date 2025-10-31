Jesse Eisenberg dona un rene a uno sconosciuto | È praticamente senza rischi e così necessario

Vanityfair.it | 31 ott 2025

L’attore 42enne è già un assiduo donatore di sangue. L’intervento per la donazione del rene è previsto per metà dicembre: Eisenberg aiuterà un paziente in lista d’attesa senza conoscerne l’identità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jesse eisenberg dona un rene a uno sconosciuto 200 praticamente senza rischi e cos236 necessario

Jesse Eisenberg dona un rene a uno sconosciuto: «È praticamente senza rischi e così necessario»

