Jesse Eisenberg dona un rene a uno sconosciuto | È la cosa più ovvia da fare

Jesse Eisenberg ha rivelato che donerà uno dei suoi reni a un perfetto sconosciuto a metà dicembre. L’attore candidato all’Oscar ha condiviso questa decisione straordinaria durante la promozione del suo ultimo film Now You See Me 3 (che uscirà in Italia il 13 novembre) al programma televisivo Today ieri, 30 ottobre 2025. La conversazione è iniziata in modo apparentemente casuale, quando Eisenberg ha raccontato di aver partecipato a una raccolta di sangue sponsorizzata dal programma NBC durante l’estate. “Ho così tanto sangue in me, sento che dovrei versarlo”, ha scherzato l’attore. “Mi piace davvero farlo, e non so perché””. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

