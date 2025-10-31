Jeffrey Epstein e il Mossad | l’inedito ruolo del finanziere in Siria e Russia per conto di Israele

Nuove e-mail trapelate avvalorano la tesi che sostiene il profondo legame tra Israele e Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019. Un’inchiesta basata su migliaia di email private dell’ex Primo Ministro israeliano Ehud Barak rivela il ruolo cruciale e inedito di Jeffrey Epstein come architetto di una diplomazia segreta tra Israele e la Russia di Vladimir Putin. L’inchiesta che svela il ruolo segreto di Epstein. Secondo quanto pubblicato da Drop Site News, il finanziere, all’epoca del suo coinvolgimento già condannato per reati sessuali, agì come un vero e proprio operativo non ufficiale, con l’obiettivo di stravolgere gli equilibri in Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

