Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, che torna sabato 1 novembre in prima serata alle 21:30 per raccontare la nuova stagione politica italiana e internazionale. Il conduttore Luca Sommi ospita in studio le giornaliste Rula Jebreal e Luisella Costamagna, il direttore della rivista di geopolitica Domino Dario Fabbri, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e l’analista di geopolitica e coordinatrice dell’Osservatorio Sicurezza Internazionale della LUISS Sofia Cecinini in collegamento. Al centro della discussione l’approvazione della riforma della giustizia, gli aggiornamenti sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina e la fragile tregua a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jebreal, Senaldi, Cecinini e Fabbri ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 1 novembre. Con Travaglio e Scanzi