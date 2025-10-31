Jason Statham e Guy Ritchie annunciano ufficialmente la loro prossima collaborazione in un thriller d’azione!

Cinefilos.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I collaboratori di lunga data Jason Statham e Guy Ritchie continuano la loro partnership con un nuovo film. Il prossimo film poliziesco segnerà la loro sesta collaborazione cinematografica. Secondo un’esclusiva pubblicata da Variety, i due lavoreranno ancora una volta insieme a un film intitolato Viva La Madness. Il progetto è un adattamento di un romanzo di J.J. Connolly. Sarà diretto da Ritchie e interpretato da Statham. La trama del film è ancora sconosciuta, ma il romanzo da cui è tratto, omonimo, racconta la storia di un misterioso trafficante di droga di Londra che si fa chiamare X. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

