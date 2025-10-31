Jannik Sinner vacanza d’amore con Laila Hasanovic sulla neve
Vacanza d’amore per Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Il tennista e la fidanzata si sono concessi una fuga d’amore sulla neve, fra sport, giornate all’aria aperta e un sentimento che sta crescendo giorno dopo giorno. Jannik Sinner e Laila, vacanza d’amore. Per la loro vacanza d’amore Jannik Sinner e la sua fidanzata Laila Hasanovic hanno scelto il ghiacciaio dello Stubai che si trova in Tirolo. Come raccontato da Chi la coppia ha scelto, ancora una volta, di non documentare il momento su Instagram, mantenendo il più stretto riserbo sulla relazione. Visualizza questo post su Instagram Laila si è limitata a pubblicare su Instagram alcune foto sulla neve, spiegando: “Aspetto pazientemente che inizi la mia stagione preferita”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jannik #Sinner non ha bisogno di rumore per essere ascoltato. Non alza la voce, non cerca le luci, non costruisce personaggi. Lui semplicemente c’è: con la sua calma, con il suo sorriso timido, con quella semplicità che oggi sembra quasi rivoluzionaria. Ogni - facebook.com Vai su Facebook
Per la prima volta Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale nel 1000 di Parigi. Sconfitto l'argentino Cerundolo, domani la sfida con lo statunitense Shelton. #tennis - X Vai su X
Questa foto di Jannik Sinner è diventata virale perché racconta quello che molti non capiscono - Dopo la finale è diventata popolarissima sui social l'immagine della mano del tennista italiano, una ... Da fanpage.it
Jannik Sinner, la vacanza per dimenticare Alcaraz: dalla visita ai baby-calciatori al pranzo in malga in Val Pusteria. Laila Hasanovic dov'è? - Concluso il ciclo di tornei negli Usa, incassata la sconfitta con Alcaraz e prima di quelli in Asia, Jannik Sinner è tornato a Sesto Pusteria per qualche giorno di relax a casa. Scrive corriereadriatico.it