Vacanza d’amore per Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Il tennista e la fidanzata si sono concessi una fuga d’amore sulla neve, fra sport, giornate all’aria aperta e un sentimento che sta crescendo giorno dopo giorno. Jannik Sinner e Laila, vacanza d’amore. Per la loro vacanza d’amore Jannik Sinner e la sua fidanzata Laila Hasanovic hanno scelto il ghiacciaio dello Stubai che si trova in Tirolo. Come raccontato da Chi la coppia ha scelto, ancora una volta, di non documentare il momento su Instagram, mantenendo il più stretto riserbo sulla relazione. Visualizza questo post su Instagram Laila si è limitata a pubblicare su Instagram alcune foto sulla neve, spiegando: “Aspetto pazientemente che inizi la mia stagione preferita”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jannik Sinner, vacanza d’amore con Laila Hasanovic sulla neve