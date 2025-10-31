Jannik Sinner sfregio del padre di Cerundolo | Se ce l' ha fatta lui
" Se ce l'ha fatta Sinner, ci puoi arrivare anche tu ". Ormai Jannik Sinner è diventato il metro di paragone per tutti gli sportivi che sognano un giorno di raggiungere la vetta dell'Olimpo del tennis. Francisco Cerundolo fa parte di questa categoria. I due si sono incrociati a Roma, durante gli Internazionali. E - ovviamente - ha avuto la meglio l'altoatesino, che subito dopo il match aveva commentato: "Ho alzato il livello e mi sono sentito meglio. Avevo bisogno di questa partita, che bello essere tornato". Oggi, però, l'argentino e l'italiano giocheranno su un altro tipo di superficie: il veloce indoor, più congeniale a Sinner. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
