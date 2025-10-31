Jannik Sinner procede spedito e travolge Shelton con un doppio 6-3 | è semifinale a Parigi

Jannik Sinner è per la prima volta in semifinale al Masters 1000 di Parigi. Battuto con un netto 6-3 6-3 l’americano Ben Shelton: basta un’ora e 9 minuti per aggiudicarsi la sfida con uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Con il russo sarebbe un classico, con il tedesco una specie di sfida sei giorni dopo, dato che questa è stata la finale dell’ATP 500 di Vienna. Nondimeno, è un altro piccolo passo verso un’ulteriore settimana da numero 1. Prime palle break già nel terzo game per Sinner, ed arrivano su doppio fallo di Shelton. Jannik, però, qualche piccolo errore di troppo lo commette, specie sul duello a rete sul 30-40, e così l’americano riesce a tenere la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

