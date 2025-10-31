Jannik Sinner procede spedito e travolge Shelton con un doppio 6-3 | è semifinale a Parigi
Jannik Sinner è per la prima volta in semifinale al Masters 1000 di Parigi. Battuto con un netto 6-3 6-3 l’americano Ben Shelton: basta un’ora e 9 minuti per aggiudicarsi la sfida con uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Con il russo sarebbe un classico, con il tedesco una specie di sfida sei giorni dopo, dato che questa è stata la finale dell’ATP 500 di Vienna. Nondimeno, è un altro piccolo passo verso un’ulteriore settimana da numero 1. Prime palle break già nel terzo game per Sinner, ed arrivano su doppio fallo di Shelton. Jannik, però, qualche piccolo errore di troppo lo commette, specie sul duello a rete sul 30-40, e così l’americano riesce a tenere la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Jannik #Sinner non ha bisogno di rumore per essere ascoltato. Non alza la voce, non cerca le luci, non costruisce personaggi. Lui semplicemente c’è: con la sua calma, con il suo sorriso timido, con quella semplicità che oggi sembra quasi rivoluzionaria. Ogni - facebook.com Vai su Facebook
Danilo Pizzorno è un'enciclopedia vivente del tennis In Italia è sinonimo di videoanalisi con oltre 20.000 giocatori che hanno sfruttato i suoi slow motion (tra cui Jannik #Sinner) Dopo l'esperienza con Ljudmila Samsonova, da qualche settimana @DANILOPIZZ - X Vai su X
Sinner può tornare n.1 al mondo? Cosa deve succedere tra Vienna e Parigi - L'ATP Tour 2025 sta procedendo in maniera spedita il proprio cammino verso le Finals di fine stagione in questa settimana con i 500 di Basilea e Vienna, ... Si legge su oasport.it
Sinner, primo allenamento a Parigi in vista del debutto - Nel terzo, però, Jannik Sinner ha chiuso il match con Terence Atmane con un secco 6- Lo riporta sport.sky.it
Sinner trionfa a Pechino, Tien battuto in 2 set: 21° titolo in carriera per Jannik! - Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il "China Open", Atp 500 da 4. Scrive tuttosport.com