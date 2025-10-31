Jannik Sinner guarda oltre | La semifinale sarà una partita molto fisica Torino conta tanto ma la semifinale a Parigi…

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino, per la prima volta, ha raggiunto le semifinali del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor della Defense Arena, l’azzurro ha regolato con un duplice 6-3 l’americano Ben Shelton in un’ora e 9 minuti di gioco. Una prestazione convincente dell’altoatesino, con un solo passaggio a vuoto a metà del secondo parziale, ma compensato da uno splendido rendimento in risposta. Per Sinner si tratta della 24ª vittoria consecutiva sui campi indoor. Jannik raggiunge, anche, la 43ª semifinale a livello Atp, realizzando un primato nazionale, la 13ª in un Masters1000. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner guarda oltre: “La semifinale sarà una partita molto fisica. Torino conta tanto, ma la semifinale a Parigi…”

