Jannik gioca al doppio della velocità normale Sinner ritrova Shelton il suo portafortuna

L'asso italiano ha battuto 6 volte il suo avversario di oggi, e in 4 di queste occasioni ha poi vinto il torneo (compresi due Slam). Ma Big Ben avverte: "Sto giocando il miglior tennis post infortunio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Jannik gioca al doppio della velocità normale". Sinner ritrova Shelton, il suo portafortuna

Approfondisci con queste news

Quando gioca Jannik Sinner a Parigi: i precedenti con Francisco Cerundolo #tennis #janniksinner - facebook.com Vai su Facebook

«Quando Jannik gioca a questo livello è molto difficile, a volte sembra che giochi a ping pong per quanto gli viene facile» - X Vai su X

Sinner quando gioca? Jannik sfida Shelton nei quarti a Parigi: orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e rankng - 1), nonostante qualche difficoltà di troppo nel primo set, e stacca il pass per i quarti ... Come scrive msn.com

Jannik Sinner sta per compiere un’impresa mostruosa mai vista finora nella storia del tennis - Numeri da record per Jannik Sinner nel 2025, protagonista di una stagione straordinaria tra servizio e risposta ... Lo riporta fanpage.it

Sinner-Bergs 6-4 6-2: Jannik avanza agli ottavi a Parigi, domani sfiderà Cerundolo - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Da ilmessaggero.it