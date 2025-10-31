James Lowe | il neozelandese d' Irlanda che sognava gli All Blacks

Lo raccontano i suoi ex allenatori: al college di Nelson è un eroe, l'artrite a 15 anni e la guarigione, la mancata convocazione, i Maori e la decisione di volare in Europa, fino alla meta segnata ai neozelandesi nel 2021. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - James Lowe: il neozelandese d'Irlanda che sognava gli All Blacks

