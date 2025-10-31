Jafar Panahi questa storia voleva dare voce ai traumi subiti dagli iraniani
È sempre una gioia incontrare Jafar Panahi, ascoltare le sue parole dette con una voce pacata, dolce, musicale come è la sua lingua, il farsi. Siamo a Roma, Un semplice . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Uno dei film più potenti dell'anno. Nel film vincitore della Palma d'Oro, un semplice incidente diventa la scintilla di una catena di conseguenze sempre più travolgenti, in un crescendo di tensione tra dramma e ironia. #UnSempliceIncidente di Jafar Panahi dal 6 - X Vai su X
UN SEMPLICE INCIDENTE di Jafar Panahi / Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025 – In prima visione dal 06 novembre ? Un semplice incidente diventa la scintilla di una catena di conseguenze sempre più travolgenti. Ingresso riservato ai soci Arci – Iscr - facebook.com Vai su Facebook
Un semplice incidente di Jafar Panahi al cinema dal 6 novembre! - Arriva nelle sale italiane dal 6 novembre Un semplice incidente, il nuovo film di Jafar Panahi, uno dei più grandi registi della storia del cinema iraniano e tra le voci più significative del panorama ... Riporta corrieredellosport.it
Jafar Panahi alla Festa del cinema di Roma 2025, «in Iran sono cambiate molte cose» - A 65 anni Jafar Panahi è oggi tra i maggiori autori contemporanei, uno dei più grandi registi iraniani di sempre, da poco vincitore della Palma d'Oro al ... Da ciakmagazine.it
Un semplice incidente, recensione: Jafar Panahi misura il peso della vendetta - La recensione di Un semplice incidente, film di Jafar Panahi in cui un semplice incidente d'auto scatena una spirale di vendetta. Riporta msn.com