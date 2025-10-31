Ivan Ljubicic sottolinea | Jannik Sinner gioca sul punteggio sono cose che fanno i grandi campioni

L’avventura prosegue Jannik Sinner. Il n.2 del ranking, per la prima volta, ha raggiunto le semifinali del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor della Defense Arena, l’azzurro ha regolato con un duplice 6-3 l’americano Ben Shelton in 1 ora e 9 minuti di gioco. Una prestazione convincente dell’altoatesino, con un solo passaggio a vuoto a metà del secondo parziale, ma compensato da uno splendido rendimento in risposta. Per Sinner si tratta della 24ª vittoria consecutiva sui campi indoor. Jannik raggiunge, anche, la 43ª semifinale a livello Atp, realizzando un primato nazionale, la 13ª in un Masters1000. 🔗 Leggi su Oasport.it

