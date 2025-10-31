Italia’s got talent stasera la finale
Milano, 31 ottobre 2025 – Appuntamento con la finale di Italia’s got talent questa sera. Oggi dalle 21.15 va in onda in diretta su Disney + l’ultima puntata di questa edizione del talent show. Proprio per la finale il pubblico sarà il giudice ultimo e avrà la possibilità di votare il vincitore con l’App di Italia's Got Talent, disponibile per il download su App Store e Google Play. Prima della finale i giudici e i conduttori sono stati messi alla prova dai fan dello show. Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, oltre ai conduttori Aurora e Fru, sono diventati protagonisti di uno speciale video che li vede impegnati in una serie di prove originali e soprattutto imprevedibili, inviate dai fan in occasione di uno speciale casting, per ribaltare i ruoli e testare la loro capacità di improvvisazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
A contendersi la vittoria e il premio finale del programma televisivo “Italia’s Got Talent” – edizione 2025 ci saranno anche due interessanti realtà musicali pugliesi. Sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, venerdì 31 ottobre, si esibiranno dal vivo i dieci fi - facebook.com Vai su Facebook
Joe Romano - Semifinale Italia's Got Talent Un mashup tra Oceania e gli AC/DC? Sfida accettata Guarda la prima Semifinale di $IGT su @DisneyPlusIT - X Vai su X
Italia’s got talent, stasera la finale - 15 va in onda in diretta su Disney + l’ultima puntata di questa edizione del talent show. quotidiano.net scrive
«Italia's Got Talent 2025», stasera la finale: concorrenti, meccanismo, tutto quello che c'è da sapere - Akira 100% è un comico giapponese, Golden Buzzer di Alessandro Cattelan. Da corriere.it
Italia’s Got Talent 2025: finalissima in diretta STASERA su Disney+, finalisti, orario e come votare - La finale della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, sa... Riporta digital-news.it