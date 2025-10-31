Italia’s Got Talent stasera la finale per la prima volta in diretta su Disney+
(Adnkronos) – È tutto pronto per la finale di Italia’s Got Talent, in programma oggi, venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in diretta su Disney+. Per la prima volta nella storia del programma, il pubblico potrà votare il vincitore in tempo reale tramite l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, disponibile su App Store e Google Play. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
