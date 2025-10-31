Italia’s Got Talent stasera la finale per la prima volta in diretta su Disney+

Ildifforme.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È tutto pronto per la finale di Italia’s Got Talent, in programma oggi, venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in diretta su Disney+. Per la prima volta nella storia del programma, il pubblico potrà votare il vincitore in tempo reale tramite l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, disponibile su App Store e Google Play.  . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

italia8217s got talent stasera la finale per la prima volta in diretta su disney

© Ildifforme.it - Italia’s Got Talent, stasera la finale per la prima volta in diretta su Disney+

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

italia8217s got talent staseraItalia’s Got Talent 2025: finalissima in diretta STASERA su Disney+, finalisti, orario e come votare - La finale della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, sa... Secondo digital-news.it

“Italia’s Got Talent”, chi sarà il vincitore? - La puntata sarà trasmessa per la prima volta in diretta ... Scrive sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Italia8217s Got Talent Stasera