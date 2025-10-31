La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+, il 31 ottobre alle 21:15. Con la finale di Italia’s Got Talent oramai alle porte, i giudici e i conduttori sono stati messi alla prova dai fan dello show. Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, oltre . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Italia’s Got Talent, giudici e conduttori messi alla prova dai fan – Video