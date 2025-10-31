Italia’s Got Talent 2025 | le interviste ai giudici e ai conduttori in vista della finale

Superguidatv.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione di Italia’s Got Talent 2025, produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, giunge al termine. In vista della finale, che andrà in onda in diretta su Disney+ venerdì 31 ottobre alle 21:15, noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato i giudici e i conduttori del programma per farci raccontare le emozioni di questa edizione che ha regalato grandi sorprese, momenti divertenti, oltre ad alcune esibizioni che hanno toccato i cuori di tutti. Italia’s Got Talent 2025, le interviste: Mara Maionchi e Frank Matano. Mara Maionchi di questa edizione ci racconta:  “Beh, e? sempre divertente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

italia8217s got talent 2025 le interviste ai giudici e ai conduttori in vista della finale

© Superguidatv.it - Italia’s Got Talent 2025: le interviste ai giudici e ai conduttori in vista della finale

Contenuti che potrebbero interessarti

“Italia’s Got Talent”, chi sarà il vincitore? - La puntata sarà trasmessa per la prima volta in diretta ... Lo riporta sorrisi.com

italia8217s got talent 2025Italia's Got Talent, stasera la finale per la prima volta in diretta su Disney+ - È tutto pronto per la finale di Italia’s Got Talent, in programma oggi, venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in diretta su Disney+. Come scrive msn.com

Confermati Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. In corso le audizioni al Teatro Politeama di Catanzaro - Sarà Alessandro Cattelan a occupare la sedia lasciata vuota da Khaby Lame nella giuria della prossima edizione di Italia’s Got Talent. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Italia8217s Got Talent 2025