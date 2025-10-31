Italia’s Got Talent 2025 | le interviste ai giudici e ai conduttori in vista della finale

L’edizione di Italia’s Got Talent 2025, produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, giunge al termine. In vista della finale, che andrà in onda in diretta su Disney+ venerdì 31 ottobre alle 21:15, noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato i giudici e i conduttori del programma per farci raccontare le emozioni di questa edizione che ha regalato grandi sorprese, momenti divertenti, oltre ad alcune esibizioni che hanno toccato i cuori di tutti. Italia’s Got Talent 2025, le interviste: Mara Maionchi e Frank Matano. Mara Maionchi di questa edizione ci racconta: “Beh, e? sempre divertente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

