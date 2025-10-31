In occasione della finale, trasmessa per la prima volta in diretta in streaming su Disney+, abbiamo incontrato Alessandro Cattelan, Mara Maionchi, Elettra Lamborghini e Frank Matano: ecco cosa ci hanno raccontato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Italia's Got Talent 2025, i giudici prima della finale: «Fare intrattenimento su una piattaforma come Disney+ evita di fare un programmone di tre ore che inizia alle 11 di sera»