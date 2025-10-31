Italian Lovers tra merito e bellezza Made in Italy a Washington DC
A Washington DC, con la 12^ edizione del premio Eccellenza Italiana (ideato dal giornalista Massimo Lucidi) – tenutasi di recente al National Press Club – si è celebrata una narrazione toccante, uno storytelling innovativo e potente del Bel Paese: quello degli Italian Lovers. Protagonisti globali che scelgono di vivere, investire e promuovere il modello Made in Italy. Un’Italia espressione del l inguaggio universale di bellezza, cultura e innovazione. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più Merito come leva di sviluppo a Washington DC. Il concetto di merito è stato declinato, nella splendida cornice di Washington DC (venerdì 17 ottobre), in chiave umana: non solo performance, ma valore della persona, delle comunità e delle relazioni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
