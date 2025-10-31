Italia tra sottomissione e sostituzione etnica nelle scuole

Roma, 31 ott – La sinistra e la stampa dem continuano a negare, per miopia o per complicità, la sostituzione etnica che sta velocemente avvenendo in Italia. Eppure ogni cittadino italiano sta assistendo al cambiamento del volto delle città e alla trasformazione demografica dei quartieri. In soli venti anni, infatti, la popolazione straniera (immigrati regolari, clandestini e i cosiddetti nuovi italiani) è passata da poco più di 2 milioni a 7.699.341, con un aumento del 273%. D’altronde, nel documento “ Replacement Migration ” del 2000, le Nazioni Unite consigliavano all’Italia di favorire l’arrivo di circa 400mila immigrati all’anno per supplire alla denatalità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Italia, tra sottomissione e sostituzione etnica nelle scuole

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tante firme oggi al banchetto della Lega a Cantù per vietare il velo islamico, simbolo di oppressione e sottomissione. E tante firme a sostegno delle nostre Forze di Polizia, che ogni giorno difendono sicurezza, libertà e rispetto delle regole. L'Italia sta con c - facebook.com Vai su Facebook

La sostituzione etnica esiste: non è un teorema della destra - La prima: Eurostat ha pubblicato alcuni dati sulla crisi della natalità in Europa e il Guardian li ha ripresi, dopodiché il Corriere della Sera li ha ripresi a sua volta, ... ilgiornale.it scrive

Un 16enne salentino tra i neonazi che preparavano attentati: «In Italia in corso sostituzione etnica» - L'operazione di Bologna in cui è stato scoperto un gruppo terrorista: in carcere anche un 37enne barese. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

“La sostituzione etnica è reale”/ Facci: “Dal 2008 gli immigrati hanno superato il numero di emigrati” - La sostituzione etnica non è un teorema, ma la realtà: a dirlo, secondo il giornalista Filippo Facci, sono i dati degli istituti statistici dal 2008 ad oggi Sulle pagine del quotidiano Il Giornale, il ... Segnala ilsussidiario.net