Italia tra i paesi al mondo con più trapianti di organi e donatori Record di interventi nel 2024 | oltre 4mila e 600

Italia tra i primi paesi al mondo nel campo della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule. Lo certifica l’ultima edizione della “Newsletter Transplant”, il rapporto annuale del Consiglio d’Europa che analizza e mette in fila le cifre dell’attività di donazione e trapianto a livello internazionale. Il nostro Paese si attesta secondo al mondo per il trapianto di fegato, dietro solo agli Stati Uniti, e settimo per il trapianto di cuore. Forte crescita, nello specifico, dei trapianti di cuore da persone con muscolo cardiaco che si è fermato c ome avvenuto a Bologna lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

