Italia scuolabus esce di strada e finisce nel fiume! Volo tremendo

Un boato improvviso, poi il silenzio rotto solo dalle urla dei ragazzi. È quanto accaduto in provincia di Sondrio, dove uno scuolabus con nove studenti a bordo è precipitato in un tratto di montagna, terminando la corsa nel letto del torrente Frodolfo, nel territorio di Valfurva. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, mentre il mezzo era diretto a Bormio per accompagnare gli studenti a scuola. Secondo le prime ipotesi, la causa dell’uscita di strada sarebbe un malore improvviso dell’autista, un uomo di 39 anni, che avrebbe perso il controllo del veicolo lungo un tratto particolarmente stretto e insidioso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, scuolabus esce di strada e finisce nel fiume! Volo tremendo

