Italia scuolabus esce di strada e finisce nel fiume! Tremendo volo

Paura alle porte di Sondrio: uno scuolabus con nove studenti diretti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva ed è precipitato per alcuni metri nel torrente Frodolfo. Quattro minorenni hanno riportato ferite lievi e sono stati trasferiti all’ ospedale Morelli di Sondalo; condizioni più serie per l’ autista 39enne, che non risulta in pericolo di vita. Prime ipotesi: malore alla guida. Secondo le ricostruzioni, il mezzo avrebbe sbandato lungo un tratto di strada montana, superando il margine della carreggiata prima di finire nell’alveo del corso d’acqua. L’impatto è stato attutito dal greto, ma l’autobus è rimasto danneggiato e inclinato, creando attimi di panico tra i ragazzi a bordo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, scuolabus esce di strada e finisce nel fiume! Tremendo volo

