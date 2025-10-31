Italia scossa di terremoto nella notte | un boato ancora lì!

Tvzap.it | 31 ott 2025

Un terremoto ha nuovamente interrotto la quiete notturna, facendo crescere la preoccupazione tra i residenti. L’ultimo evento sismico conferma la persistenza di uno stato di allerta nella zona, già da mesi interessata da fenomeni di bradisismo. Leggi anche: “Indagato il padre di Sempio”. Bomba Garlasco, tutto stravolto: svolta clamorosa Terremoto ai Campi Flegrei: la situazione attuale. Alle ore 03:30 del 31 ottobre, l’ Osservatorio Vesuviano ha rilevato una scossa di magnitudo 2.0 (± 0.3) con epicentro nei pressi di via Luciano, a una profondità stimata di tre chilometri. Il fenomeno è stato particolarmente avvertito nelle aree di Arco Felice e via Napoli, dove numerosi cittadini hanno riferito di aver percepito un forte boato seguito da vibrazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

