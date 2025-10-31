Italia piogge torrenziali e disagi | il Sud flagellato dal maltempo

Il weekend si apre all’insegna del maltempo al Sud. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione lungo il versante jonico della Calabria e gialla su Sicilia e Puglia, preannunciando una giornata di piogge diffuse, rovesci e temporali accompagnati da raffiche di vento e intensa attività elettrica. Un quadro che, secondo le previsioni, dovrebbe mostrare un lieve miglioramento nel giorno di sabato 1° novembre, con l’allerta ridotta a gialla solo su parte di Sicilia e Calabria. Le situazioni più delicate si registrano nelle province di Catanzaro e Crotone, dove strade e quartieri sono finiti sott’acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, piogge torrenziali e disagi: il Sud flagellato dal maltempo

