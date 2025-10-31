Italia Nostra 70 anni | la delegazione di Sondrio protagonista al Congresso nazionale

La delegazione di Italia Nostra Sondrio ha avuto un ruolo di primo piano al Congresso nazionale dei soci 2025, svoltosi a Roma dal 28 al 30 ottobre per celebrare i 70 anni dell’associazione. L’evento, ospitato alla Sala Spadolini del Ministero della Cultura e nella sede nazionale di Viale Liegi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

