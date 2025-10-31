Italia in ritardo sui fondi strutturali europei speso solo l’8% dei 74,8 miliardi disponibili Cosa succede ora
Roma, 31 ottobre 2025 – A metà del periodo di programmazione 2021-2027, l’Italia ha speso solo l’8% dei 74,8 miliardi di euro disponibili tra fondi Fesr, Fse+, Just Transition Fund e Feampa. La cifra, pari a circa 6 miliardi, evidenzia come la priorità data al Pnrr abbia “schiacciato” i fondi strutturali, costringendo amministrazioni centrali e regionali a concentrare risorse e capacità progettuali sul Recovery Fund, con scadenza ormai ravvicinata ad agosto 2026. I numeri sono eloquenti: secondo il bollettino dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con la Ue (Ragioneria generale dello Stato), le regioni meridionali si fermano al 5,4%, con punte minime in Molise (0,01%) e Sicilia (0,9%), mentre nel Centro-Nord si registra un 16,3% di spesa, trainato da Puglia e Campania per il Fse+. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Il ritardo dell’Italia rilevato nel rapporto SDA Bocconi in collaborazione con il Cncc. In Spagna si contano quasi 100 società immobiliari quotate. In Italia, meno di 10 e trattanoa -75% rispetto al valore netto degli asset - facebook.com Vai su Facebook
Italia in ritardo sui fondi strutturali europei, speso solo l’8% dei 74,8 miliardi disponibili. Cosa succede ora - In vista della scadenza di agosto 2026, emerge come la priorità data al Pnrr abbia ‘schiacciato’ i fondi strutturali, con il rischio di sprecare l’opportunità storica dei capitali Ue Roma, 31 ottobre ... Secondo quotidiano.net
L’Italia ha speso solo l’8% dei 74 miliardi di Fondi Ue. Strada in salita - Foti: al via riprogrammazione verso priorità Ue cioè case, green, acqua, difesa, tecnologie strategiche ... Si legge su msn.com
Ecco i ministeri lumaca sui fondi di coesione. In coda Lavoro e Salute. - I numeri della Ragioneria svelano i dicasteri nel mirino della premier. Secondo repubblica.it