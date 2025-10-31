Italia boato nella notte | scossa di terremoto Ancora lì!

Una nuova scossa di terremoto ha svegliato nella notte i residenti di Pozzuoli, accompagnata da un forte boato che ha fatto tornare la paura tra gli abitanti della zona dei Campi Flegrei. L’ Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Luciano”. Il sisma si è verificato alle 03:30 di venerdì 31 ottobre, a una profondità di circa tre chilometri. Secondo quanto riportato dagli esperti, il fenomeno rientra nel quadro dell’attuale bradisismo flegreo, che da mesi mantiene elevata l’attenzione nella zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, boato nella notte: scossa di terremoto. Ancora lì!

