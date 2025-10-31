Italgas piano da 17 miliardi Edf in ritirata da Edison
Dal ritorno in Borsa, nel 2016, non era mai successo che un piano industriale generasse un tale rally. Ma il Shaping a new energy 2025-2031 presentato ieri a Londra ha spinto Italgas ai massimi storici con un rialzo di oltre il 4% a 9,24 euro. «Italgas in Borsa sembra un'azienda tech più che una tradizionale utility», ha commentato Fabio Caldato di AcomeA Sgr. Un'evoluzione non lontana dal vero per il gruppo che ha fatto della trasformazione tecnologica (digitale e AI) i pilastri del nuovo sviluppo. A fare da cornice: utili che crescono a doppia cifra, le sinergie con 2i Rete Gas che hanno spinto al 55% la quota di mercato e un piano di investimenti da 16,5 miliardi, «il più rilevante nei 188 anni di storia del gruppo», ha chiosato l'amministratore delegato Paolo Gallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'ambizioso piano di Italgas è colmare il gap infrastrutturale e tecnologico delle reti italiane, dimezzare le perdite e migliorare la qualità del servizio, replicando il modello del settore gas
È una bella giornata! Stiamo piantando più di 200 piante in città. Così il parco pubblico confiscato alla camorra di Bacoli sarà ancora più verde. Sono piante di limoni, siepi, rosmarino. Ci riusciamo grazie alla sinergia con Italgas che ha finanziato quest'opera
Italgas alza il velo sul piano industriale al 2031: previsti investimenti per 16,5 miliardi e aumenta il dividendo. Il titolo sui massimi a Piazza Affari - La presentazione del nuovo piano strategico è avvenuta a margine dei conti trimestrali, chiusi con utili in crescita del 45%
Italgas, più crescita e Ia investimenti a 16,5 miliardi - C'è più crescita e innovazione nel piano industriale al 2031 di Italgas, il primo dopo l'incorporazione di 2i Rete Gas.
Italgas, piano da 16,5 miliardi entro il 2031: utili e ricavi in forte crescita dopo la fusione con 2i Rete Gas - Riviste al rialzo le stime per fine anno: ricavi a 2,5 miliardi di euro, margine operativo lordo vicino a 1,87 miliardi e utile operativo di 1,19 miliardi