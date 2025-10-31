italgas piano da 17 miliardi edf in ritirata da edison

Dal ritorno in Borsa, nel 2016, non era mai successo che un piano industriale generasse un tale rally. Ma il Shaping a new energy 2025-2031 presentato ieri a Londra ha spinto Italgas ai massimi storici con un rialzo di oltre il 4% a 9,24 euro. «Italgas in Borsa sembra un'azienda tech più che una tradizionale utility», ha commentato Fabio Caldato di AcomeA Sgr. Un'evoluzione non lontana dal vero per il gruppo che ha fatto della trasformazione tecnologica (digitale e AI) i pilastri del nuovo sviluppo. A fare da cornice: utili che crescono a doppia cifra, le sinergie con 2i Rete Gas che hanno spinto al 55% la quota di mercato e un piano di investimenti da 16,5 miliardi, «il più rilevante nei 188 anni di storia del gruppo», ha chiosato l'amministratore delegato Paolo Gallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

