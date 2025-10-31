“Ogni giorno piango, perché mi hanno tolto il lavoro pur esistendo ancora l’azienda: Ita rappresenta chiaramente la continuità di Alitalia ”. Chi parla è una ex dipendente di quella che veniva chiamata la compagnia aerea “di bandiera”. Da oggi è disoccupata, insieme ad altri quasi due mila suoi ex colleghi. Tra questi c’è pure suo marito, che si sofferma sulle promesse tradite di Giorgia Meloni: “Durante la campagna elettorale per le politiche 2022 – ricorda – Fratelli d’Italia aveva promesso che avrebbe ribaltato la scelta del Governo Draghi di non dichiarare la continuità aziendale. E invece non solo si è proseguito sulla stessa linea, ma dopo le prime sentenze favorevoli ai lavoratori è stato approvato un decreto interpretativo che di fatto ha sancito la fine per 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ita Airways, oggi scattano i licenziamenti per 1.900 dipendenti dell’ex Alitalia: “Noi traditi dal governo Meloni” – Le storie