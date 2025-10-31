Ita Airways oggi scattano i licenziamenti per 1.900 dipendenti dell’ex Alitalia | Noi traditi dal governo Meloni – Le storie

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ogni giorno piango, perché mi hanno tolto il lavoro pur esistendo ancora l’azienda: Ita rappresenta chiaramente la continuità di Alitalia ”. Chi parla è una ex dipendente di quella che veniva chiamata la compagnia aerea “di bandiera”. Da oggi è disoccupata, insieme ad altri quasi due mila suoi ex colleghi. Tra questi c’è pure suo marito, che si sofferma sulle promesse tradite di Giorgia Meloni: “Durante la campagna elettorale per le politiche 2022 – ricorda – Fratelli d’Italia aveva promesso che avrebbe ribaltato la scelta del Governo Draghi di non dichiarare la continuità aziendale. E invece non solo si è proseguito sulla stessa linea, ma dopo le prime sentenze favorevoli ai lavoratori è stato approvato un decreto interpretativo che di fatto ha sancito la fine per 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ita airways oggi scattano i licenziamenti per 1900 dipendenti dell8217ex alitalia noi traditi dal governo meloni 8211 le storie

© Ilfattoquotidiano.it - Ita Airways, oggi scattano i licenziamenti per 1.900 dipendenti dell’ex Alitalia: “Noi traditi dal governo Meloni” – Le storie

Argomenti simili trattati di recente

Ita Airways-Atitech, i sindacati chiedono a Enac un incontro urgente sulla manutenzione - I sindacati: «Crescenti criticità risultanti dai processi manutentivi» ... Scrive corriere.it

Trasporti, Ita Airways entra a far parte di Alis - Ita Airways, la principale Compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in Alis, l'associazione di riferimento a ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ita Airways Oggi Scattano