It | Welcome to Derry un personaggio di Shining appare nel primo episodio – ecco chi è!
La nuova serie prequel ambientata nell’universo di Stephen King ha appena svelato una connessione che ha mandato in visibilio i fan: il soldato afroamericano che compare nella prima puntata di It: Welcome to Derry è in realtà Dick Hallorann, il celebre cuoco dotato di poteri psichici visto in Shining. Un legame sorprendente, che unisce due tra le opere più iconiche del Re dell’horror in un unico, coerente universo narrativo. Una scena di It Welcome to Derry (fonte: HBO) Nella serie, ambientata negli anni Sessanta, Hallorann è interpretato da Chris Chalk ed è presentato come un soldato dell’esercito americano di stanza in un’aerobase nei pressi di Derry. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
