La prima puntata di It: Welcome to Derry ha già iniziato a tessere i fili del grande universo narrativo di Stephen King, e uno dei dettagli più intriganti riguarda Theodore “Teddy” Uris, un nuovo personaggio che nasconde un legame diretto con una delle figure più amate del Club dei Perdenti. Gli spettatori più attenti hanno infatti riconosciuto il cognome: Teddy è chiaramente lo zio di Stanley Uris, il ragazzino ebreo che nei film di Andy Muschietti si unisce al gruppo per combattere Pennywise. Ambientata nel 1962, la serie introduce Teddy (Mikkal Karim Fidler) come uno studente ebreo di Derry descritto come introverso, intelligente e appassionato di fumetti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - It: Welcome to Derry, Theodore Uris e Stanley: il collegamento che unisce la serie ai film di It