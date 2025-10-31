IT | Welcome To Derry lo sviluppo multistagionale riceve aggiornamenti incoraggianti dagli showrunner
Dopo la prima di IT: Welcome To Derry, l’amata serie horror è finalmente tornata, ma questa volta attraverso il mondo della televisione. IT: Welcome to Derry – episodio 1 non ha perso tempo nel mettere il pubblico di fronte alla minaccia soprannaturale attraverso una lente spaventosa. Mentre Ash Crossan di ScreenRant parlava con il cast di IT: Welcome to Derry, i co-showrunner Jason Fuchs e Brad Caleb Kane hanno fornito maggiori dettagli su come immaginano il futuro della serie, dato che ci sono sicuramente piani per ulteriori stagioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
