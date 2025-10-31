IT Tim Curry non si è divertito a interpretare Pennywise nella miniserie | Odiavo già i clown

La star del Rocky Horror Picture Show ha confessato di non aver mai amato recitare nei panni del demoniaco pagliaccio nel 1990. Uno dei ruoli più iconici nella carriera di Tim Curry è senza dubbio il clown Pennywise nella miniserie IT del 1990, tratta dal celebre romanzo di formazione horror di Stephen King. Nel suo memoir Vagabond, Curry confessa di aver accettato di recitare nel ruolo del malvagio villain nonostante non amasse affatto i clown già all'epoca. Tim Curry interpretò Pennywise ma odiava i clown "Non proprio al punto da non riuscire letteralmente a guardarmi allo specchio, come è stato spesso riportato, ma di certo non provavo piacere nel vedermi riflesso" ha spiegato Curry nel libro Vagabond. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - IT, Tim Curry non si è divertito a interpretare Pennywise nella miniserie: "Odiavo già i clown"

Argomenti simili trattati di recente

