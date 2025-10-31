Istat | inflazione e carrello rallentano
12.30 Nelle stime preliminari Istat, a ottobre 2025 l'inflazione segna -0,3% su base mensile e +1,2% su base annua, in calo dal +1,6% nel mese precedente. Lo comunica l'Istituto nazionale di Statistica. Dati al lordo dei tabacchi. La sensibile decelerazione si deve soprattutto al rallentamento tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9% a -0,8%), degli Alimentari. Carrello della spesa da +3,1 a +2,3% su base annua. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
(Andrea Fracasso) Da mesi molti osservatori sottolineano come i redditi in Italia abbiano perso potere di acquisto in questi vent’anni e, in particolare, nell’ultimo quinquennio segnato da elevata inflazione. Secondo il rapporto annuale dell’Istat di maggio, la ri - facebook.com Vai su Facebook
Istat, a settembre l'inflazione stabile a +1,6%. Ad agosto export in calo del 2,7%. Confermata la stima preliminare, variazione del -0,2 su base mensile. Decelerano i prezzi del carrello della spesa #ANSA - X Vai su X
Istat, il carrello della spesa rallenta (+2,3% da +3,1%). L’inflazione scende al +1,2% - In rallentamento la crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” (+2,3% da +3,1%), mentre l’inflazione di fondo rimane invariata (a +2,0%). Da msn.com
Economia, Istat: a ottobre inflazione frena all’1,2%, prezzi -0,3% su mese - Torna a rallentare l'inflazione in Italia: a ottobre la crescita dei prezzi su base annua si è attestata all'1,2%, secondo ... Lo riporta ildiariodellavoro.it
Istat, prezzi carrello spesa decelerano a ottobre, +2,3% - I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) a ottobre decelerano da +3,1% a +2,3% su base annua. Come scrive ansa.it