Istat | inflazione e carrello rallentano

Servizitelevideo.rai.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.30 Nelle stime preliminari Istat, a ottobre 2025 l'inflazione segna -0,3% su base mensile e +1,2% su base annua, in calo dal +1,6% nel mese precedente. Lo comunica l'Istituto nazionale di Statistica. Dati al lordo dei tabacchi. La sensibile decelerazione si deve soprattutto al rallentamento tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9% a -0,8%), degli Alimentari. Carrello della spesa da +3,1 a +2,3% su base annua. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

