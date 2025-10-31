Lunedì 3 novembre si terrà a Istanbul un vertice di ministri degli Esteri di alcuni Paesi musulmani: sul tavolo la situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il capo della diplomazia turca Hakan Fidan, spiegando che l’incontro servirà per «valutare i progressi e discutere di ciò che sarà possibile ottenere insieme nella prossima fase». L’annuncio è arrivato ad Ankara nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo lettone, Margus Tsahkna. Il vertice si terrà dopo l’incontro che i ministri degli Esteri dei Paesi musulmani hanno avuto con Donald Trump a New York. Sono attesi in Turchia i rappresentanti di Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Pakistan, Indonesia, Egitto e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Istanbul ospiterà un vertice dei ministri dei Paesi musulmani per Gaza