Israele viola ancora la tregua a Gaza e in Libano
Jet e artiglieria israeliani stamane hanno bersagliato Khan Younis e Gaza City, due i morti, stavolta senza brandire alcun pretesto. Nessuna querelle sui corpi degli ostaggi, nessuna scaramuccia, per usare le parole di J. D. Vance, con i miliziani di Hamas. E ciò dopo aver dichiarato che la tregua rotta due giorni fa era tornata in vigore. Netanyahu in tal modo ha inteso rivendicare il diritto all’arbitrio rispetto all’alleato d’oltreoceano, che continua a lavorare come se il cosiddetto piano di pace di Trump dovesse attuarsi davvero (dove quel davvero sottente tante cose). Infatti, Washington sta faticosamente cercando di mettere su la Forza di stabilizzazione che, secondo il piano, dovrebbe presidiare Gaza, che sarebbe composta da foze palestinesi e soldati provenienti da Paesi arabi e musulmani, cooptando peraltro anche la Turchia in contrasto con il veto posto su di essa da Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com
