Israele documento Idf rivela | Tel Aviv informata del 7 ottobre sapevano dettagli del piano di Hamas compreso numero di ostaggi da rapire

Secondo il documento, l'esercito israeliano sapeva i dettagli dell'attacco di Hamas, ma scelsero di ignorare la cosa e non allertare nessuno Un documento recentemente emerso rivela che le Forze di difesa israeliane (IDF) e i servizi di intelligence israeliani erano a conoscenza, con dovizia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

