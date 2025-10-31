Israele documento Idf rivela | Tel Aviv informata del 7 ottobre sapevano dettagli del piano di Hamas compreso numero di ostaggi da rapire
Secondo il documento, l'esercito israeliano sapeva i dettagli dell'attacco di Hamas, ma scelsero di ignorare la cosa e non allertare nessuno Un documento recentemente emerso rivela che le Forze di difesa israeliane (IDF) e i servizi di intelligence israeliani erano a conoscenza, con dovizia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Promemoria per i fan del giornalismo in stile capezzoniano: il documento che secondo Israele PROVA il coinvolgimento di Hamas nel finanziamento della Flotilla altro non è - come spiega Al Jazeera - che un fantastico pataccone. Non un testo segreto miracol - X Vai su X
La menzogna dello Stato israeliano a cui la destra italiana ha abboccato: Israele diffonde un documento contro la Flotilla. Era un falso del 2021. Avete presente quel dossier “segretissimo” che la scorsa settimana sarebbe stato ritrovato dall’esercito israeliano - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il report Usa: Israele è sospettato di aver commesso “centinaia di violazioni dei diritti umani”, ma gli Washington chiude gli occhi - Un report dell'Office of Inspector General USA evidenzia possibili abusi dell'IDF, ma Washington continua a fornire aiuti militari ... Da ilfattoquotidiano.it
Speciale difesa: Israele, rapporto Parlamento, 279 tentati suicidi tra militari Idf tra gennaio 2024 e luglio 2025 - delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha tentato di togliersi la ... Lo riporta agenzianova.com
Tregua ancora in bilico a Gaza. Nuovo raid dell'Idf. Israele: "Colpita minaccia imminente" - L'esercito israeliano ha lanciato attacchi mirati contro obiettivi strategici nel territorio palestinese, causando centinaia di morti e feriti, tra cui numerosi civili. Come scrive agi.it