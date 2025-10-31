Israele Ben Gvir mostra detenuti palestinesi e chiede pena di morte
Roma, 31 ott. (askanews) – In un video postato sul suo canale Telegram e che sta diventando virale, il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano ed esponente di estrema destra, Itamar Ben Gvir, si mostra mentre visita una prigione in cui sono detenuti palestinesi che, secondo Israele, hanno partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Ben Gvir indica i prigionieri stesi sul pavimento a faccia in giù, le mani legate dietro la schiena, e afferma: “Guardateli oggi. Ricevono le condizioni minime. Ma c’è ancora qualcosa che deve essere fatto: la pena di morte per i terroristi”. “Questi ragazzi, i Nukhba (unità delle forze speciali dell’ala militare di Hamas, ndr), che sono venuti per uccidere bambini, donne, i nostri neonati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
