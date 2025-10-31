IRCCS San Raffaele Roma | il Prof PM Rossini insignito del Premio Energie per Roma - Salute

Si è tenuta ieri, presso Spazio Europa, sede dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, la cerimonia di consegna del Premio “Energie per Roma – Salute”, iniziativa promossa dal Centro Europeo di Studi Culturali e patrocinata dall'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma. Tra i protagonisti di questa edizione dedicata alla salute, spicca il Prof. Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS San Raffaele di Roma, insignito del prestigioso premio “in riconoscimento della straordinaria dedizione, della visione e della capacità di guida dimostrate nel campo della sanità e della salute pubblica, grazie alle quali ha saputo coniugare passione, professionalità e competenza, contribuendo in modo determinante al miglioramento dei servizi e al benessere della comunità romana e valorizzando l'immagine scientifica ed assistenziale delle principali strutture universitarie ed ospedaliere italiane incluso, in anni recenti, l'Istituto di Ricovero e Cura San Raffaele di Roma, sia a livello nazionale che internazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

