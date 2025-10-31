IRCCS San Raffaele Roma | il Prof PM Rossini insignito del Premio Energie per Roma - Salute

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta ieri, presso Spazio Europa, sede dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, la cerimonia di consegna del PremioEnergie per RomaSalute”, iniziativa promossa dal Centro Europeo di Studi Culturali e patrocinata dall'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma. Tra i protagonisti di questa edizione dedicata alla salute, spicca il Prof. Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS San Raffaele di Roma, insignito del prestigioso premio “in riconoscimento della straordinaria dedizione, della visione e della capacità di guida dimostrate nel campo della sanità e della salute pubblica, grazie alle quali ha saputo coniugare passione, professionalità e competenza, contribuendo in modo determinante al miglioramento dei servizi e al benessere della comunità romana e valorizzando l'immagine scientifica ed assistenziale delle principali strutture universitarie ed ospedaliere italiane incluso, in anni recenti, l'Istituto di Ricovero e Cura San Raffaele di Roma, sia a livello nazionale che internazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

irccs san raffaele roma il prof pm rossini insignito del premio energie per roma salute

© Iltempo.it - IRCCS San Raffaele Roma: il Prof. P.M. Rossini insignito del Premio “Energie per Roma - Salute”

Argomenti simili trattati di recente

irccs san raffaele romaIRCCS San Raffaele Roma: il Prof. P.M. Rossini insignito del Premio “Energie per Roma - Salute” - Si è tenuta ieri, presso Spazio Europa, sede dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, la cerimonia di consegna del Premio ... iltempo.it scrive

irccs san raffaele romaLa battaglia plurale per una salute Plastic Free. «Insieme studiamo gli effetti delle nanoplastiche sul cervello» - Luca De Gaetano, CEO di Plastic Free, ed Ennio Tasciotti, responsabile del laboratorio di Human Longevity ... Scrive startupitalia.eu

irccs san raffaele romaPressione alta, malattie renali e obesità: all'IRCCS San Raffaele di Roma il summit europeo (ESAC) che presenta le nuove linee guida sull'ipertensione - “Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro del San Raffaele, dell’Aldosterone Council e di tutti gli organizzatori ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Irccs San Raffaele Roma