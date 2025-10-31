Iran | irresponsabile Trump sul nucleare
2.55 L'Iran,attraverso il capo della diplomazia, Abbas Araghchi, ha denunciato come "irresponsabile" l'annuncio di Trump per la ripresa dei test nucleari americani. E' "una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali", per questo l'Iran invita il mondo ad unirsi per chiedere conto agli Usa. La contraddizione, sottolineata dai commentatori internazionali,sta nel fatto che proprio l'Iran, impegnato da anni nel suo programma nucleare,critichi Washington per un annuncio simile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
