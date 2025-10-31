iran folgorato in piscina il pallavolista della nazionale kazemi

Lutto nel mondo della pallavolo. La Federazione iraniana ha dichiarato la morte cerebrale per Saber Kazemi, opposto della Nazionale che ha partecipato ai Giochi olimpici di Tokyo. A dicembre avrebbe compiuto 27 anni. Il ragazzo era da giorni in coma dopo essere rimasto folgorato nella piscina di un albergo di Doha, in Qatar, dopo un allenamento con la sua squadra, l’Al-Rayyan. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era andato a farsi un bagno nell’hotel in cui alloggiava con i suoi compagni di squadra quando è stato colpito da una violenta scossa elettrica. Inutili i soccorsi e il trasferimento in ospedale, dove i medici hanno tentato di rianimarlo prima di indurlo al coma farmacologico per i gravi danni cerebrali riportati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

