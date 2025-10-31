Iori su Gimenez | Vive per il gol ha bisogno di sbloccarsi Il Milan ha questa necessità

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l'opinionista Alessandro Iori ha commentato il momento complicato di Santiago Gimenez, il cui futuro al Milan è sempre più in bilico: ecco le sue parole sull'attaccante rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Iori su Gimenez: “Vive per il gol, ha bisogno di sbloccarsi. Il Milan ha questa necessità”

Sul rigore che ha poi deciso #MilanFiorentina è intervenuto Andrea De Marco ad Open Var per spiegare la posizione dell'Aia. #DeMarco: «In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione tra Gimenez e Parisi e quando c'è questo tipo di intensità n - facebook.com Vai su Facebook

Gimenez, un mese senza gol: i tre motivi del digiuno - In quel momento, è diventato un attaccante che non segna da un mese, perché il suo ultimo gol resta quello del 18 febbraio contro i ... Lo riporta gazzetta.it

Leeds-Milan, risultato amichevole: 1-1, Gimenez e Stach in gol, buon esordio di Jashari; doppia traversa per Sia - Si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto e con un suo gol, su assist di Chukwueze (smarcato da un tacco di Okafor ... corriere.it scrive

Milan, Gimenez e il mese senza gol: “Mi sta aiutando mia moglie” - Il cammino di Santiago è molto lungo: da Milano a Città del Messico, sede del ritiro della nazionale messicana. corrieredellosport.it scrive