Inzaghi è una furia in Arabia | il motivo è legato a Koulibaly

L’avventura di Simone Inzaghi all’Al Hilal è finora positiva. La squadra del tecnico ex Inter si trova al secondo posto della Saudi Pro League, a -1 dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Nonostante la vittoria odierna, però, il tecnico si è lasciato andare a uno sfogo di grande furia, causato dall’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il centrale è stato infatti espulso durante la sfida contro l’Al Shabab, lasciando la squadra di Inzaghi in inferiorità numerica. Rosso a Koulibaly e furia Inzaghi. Al minuto 78? della sfida contro l’Al Shabab, Koulibaly recupera il pallone in difesa e permette all’ Al Hillal di partire in contropiede. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Inzaghi è una furia in Arabia: il motivo è legato a Koulibaly

