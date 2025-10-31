Invita l' amica in auto per ripararsi dalla pioggia e la violenta

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Capo d'Orlando, in provincia di Messina, con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. L'uomo, adesso ai domiciliari, avrebbe abusato di una donna che già conosceva all'interno della sua auto. Dopo gli abusi. 🔗 Leggi su Today.it

