Invia pacco bomba a un’agenzia di recupero crediti | indagato 60enne di Faenza
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta a La Spezia e l’avvio delle indagini. Un pacco contenente un ordigno esplosivo è stato recapitato lo scorso luglio a un’agenzia di recupero crediti di La Spezia. A seguito del ritrovamento, la Digos della Spezia e di Ravenna, su delega della Procura spezzina, ha eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un sessantenne residente a Faenza, ritenuto responsabile dell’invio del pacco. Gli artificieri della questura sono intervenuti immediatamente sul posto dopo la segnalazione del pacco sospetto. L’edificio è stato evacuato e gli esperti hanno confermato che si trattava di una bomba da mortaio ancora attiva, in grado di provocare danni letali in un raggio di decine di metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
