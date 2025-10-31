Investimenti ' green' inesistenti si infdaga su una maxi truffa da 80 milioni sui piccoli risparmiatori
Una truffa che avrebbe coinvolto ben 6.000 persone, con un giro di affari stimato in almeno 80 milioni di euro. E' il cuore dell'inchiesta "Cagliostro", che nelal giornata di martedì 28 ottobre ha portato la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato ad eseguire perquisizioni domiciliari in tutta.
