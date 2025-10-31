Investì un uomo | imputata per omicidio stradale

Morì dopo essere stato investito da un’auto a Vezzano in via Roma Nord, sulla statale 63. Era il pomeriggio dell’11 aprile 2023 quando Loris Catelli, 77 anni, venne investito da un’auto sulle strisce pedonali, di fronte a un negozio di fiori. Trasportato con l’elisoccorso in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Parma, venne a mancare due giorni dopo. Catelli viveva a Vezzano: lavorò come vicedirettore del Banco di Roma nella sede di Reggio; dopo il pensionamento divenne titolare di una società per consulenze di finanziamenti agevolati alle aziende. La polizia stradale di Castelnovo Monti intervenne per rilevare l’incidente in cui il 77enne venne travolto da una Fiat Punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altre letture consigliate

Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide un uomo - X Vai su X

Incidente mortale a Fenegrò: il portiere dell’Inter Josep Martinez investe un 81enne in carrozzina elettrica. L’uomo è morto sul colpo. - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio nella notte: uomo ucciso a coltellate - Un uomo, molto probabilmente un cittadino senegalese, è stato ucciso la scorsa notte a Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, con alcune coltellate. Riporta quotidianodipuglia.it

Anziano 84enne investe e uccide un uomo di 48 anni con il suv: indagato per omicidio stradale - Un uomo di 84 anni, residente a Sommacampagna (Verona), è indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso, alla ... Da corriereadriatico.it