Sarebbe stato il malfunzionamento di una caldaia posizionata nella cucina della sua abitazione la causa dell’intossicazione da monossido di carbonio di un uomo di 89 anni nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre. L’incidente si è verificato a Seriate e l’anziano è stato trasportato subito in ospedale: attorno alle 17.30 il trasferimento all’Habilita di Zingonia, dove è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza. Una volta terminato, il paziente è stato trasportato nuovamente all’ospedale di provenienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Intossicato dal monossido di carbonio: trattamento d’urgenza in camera iperbarica per un 89enne